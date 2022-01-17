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Kahreden detay! Yardım etmek isterken hayatını kaybetmiş

#İzmir#Gaziemir#Kaan Yalçın
Kahreden detay Yardım etmek isterken hayatını kaybetmiş

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir apartmanda yangına asansörde yakalanan ve dumandan zehirlenen Kaan Yalçın'ın (27), mahsur kalanlara yardım etmeye çalışırken hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yalçın'ın dayısı Sedat Özkan, "Muğla'daki orman yangınlarına da gönüllü olarak katılmıştı. İnsanlara yardım etmeyi çok severdi. Dün de yardım etmek isterken yaşamını yitirmiş" dedi.

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Yangın, dün saat 14.30 sıralarında Hasan Güven Caddesi'ndeki bir site içindeki apartmanın üst katında çıktı. Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine AKS 110, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatırken, yangının çıktığı dairedeki 4 kişi itfaiye merdiveniyle dışarıya çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından 4 kişi, tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı.

ALEVLERİN BULUNDUĞU DAİREYE GİTMEK İSTEMİŞ

Çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, dışarı çıkmadığı belirlenen Kaan Yalçın'ı bulmak için harekete geçti. İtfaiye ekipleri, Yalçın'ı asansörde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın'ın dumandan zehirlenip, hayatını kaybettiği belirlendi.

Yalçın'ın yangın çıkan apartmanda oturmadığı, bir arkadaşına ziyaret için geldiği belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Yalçın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yangın ile ilgili soruşturma sürerken, Kaan Yalçın'ın alevlerin geldiği dairedeki kişileri kurtarmak için yukarıya çıkmak istediği ancak dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Reklam ve tanıtım işleri yapan ve bekar olduğu belirtilen Yalçın'ın, bugün toprağa verileceği bildirildi.

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'ELEKTRİK TESİSATI KİLİTLENİNCE MAHSUR KALMIŞ'

Yalçın'ın çok yardımsever biri olduğunu anlatan dayısı Sedat Özkan, "Kaan, arkadaşlarını ziyarete gitmiş. Dumanı görünce hemen yardım için yukarıya koşmuş. Dumandan etkilenmiş, binayı da bilmediğinden çıkamamış. Kurtulmak için hemen ilk asansöre girmiş. Elektrik tesisatı kilitlenince mahsur kalmış. Yangından 10-15 dakika sonra müdahale etmişler ancak hayata geri döndürememişler. Geçen cumartesi günü beni ziyarete gelmişti. Maç izlemek için sözleşmiştik. Muğla'daki orman yangınında da gönüllü olarak söndürme çalışmalarına katılmıştı. Bana da sürekli videolar atıyordu. Hayatı çok severdi, insanlara yardım etmeyi çok severdi. Bu olayda da böyle olmuş. Yangında ihmal olduğunu düşünüyoruz. Çok yeni bir bina olmasına rağmen yangın alarm sistemi ve söndürme sistemi çalışmamış. Gerekli şikayetlerde bulunacağız" dedi.

 

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#İzmir#Gaziemir#Kaan Yalçın

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