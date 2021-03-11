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Gündem
KAHRAMANMARAŞ (AA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 17:47 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Çevre yolunun Kayseri istikametinde uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 12 mermi bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan E.K, O.D. ve F.D. işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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