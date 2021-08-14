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Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-
Haber Giriş: 14.08.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta orman yangını!

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Kahramanmaraş'ta orman yangını!

Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Onikişubat ilçesinin Ilıca Mahallesi'ndeki Almalı mevkiinde bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce 10 arazöz ile 100 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekipler alevleri kontrol etmeye çalışırken, söndürme çalışmalarına 1 uçak ile 2 helikopter de havadan destek veriyor.

Kahramanmaraşta orman yangını

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