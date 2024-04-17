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Kahramanmaraş’ta Mert Boynueğri eşini katletti

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#KAHRAMANMARAŞ#Cinayet#Polis
Kahramanmaraş’ta Mert Boynueğri eşini katletti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 17:13

Kahramanmaraş’ta otuz yedi yaşındaki Mert Boynueğri, tartıştığı eşi Emine Boynueğri’yi (34) tabancayla vurup öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan Mert ve Emine Boynueğri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mert Boynueğri, tabancayla 2 çocuğunun annesine ateş etti. Emine Boynueğri kanlar içinde yere yığılırken, bu kez Mert Boynueğri silahı kendisine doğrultup, tetiği çekti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Boynueğri çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ta Mert Boynueğri eşini katletti

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş’ta Mert Boynueğri eşini katletti

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#KAHRAMANMARAŞ#Cinayet#Polis

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