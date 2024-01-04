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Kahramanmaraş'ta korkunç yangın: Baba ve 7 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

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#Kahramanmaraş#Yangın#HABER
Kahramanmaraşta korkunç yangın: Baba ve 7 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2024 12:39

Kahramanmaraş’ta evde çıkan yangında Kazım Köse (31) ile kızı Melike Köse (7), hayatını kaybetti. Anne ve diğer 3 çocuğunun tedavisi devam ediyor.

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Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Köse ailesinin tek katlı müstakil evinde, saat 03.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede alevlere müdahale edip, yangını söndürdükten sonra girdikleri evde, Kazım Köse'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Dumandan etkilenen 5 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Tedaviye alınanlardan Melike Köse de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazım Köse'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü. Anne ve diğer 3 çocuğunun tedavisinin devam ettiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Kahramanmaraş#Yangın#HABER

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