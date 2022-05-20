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Kahramanmaraş'ta korkunç olay: Ormanda çürümüş ceset bulundu

#Orman#Ceset#Kahramanmaraş
Kahramanmaraşta korkunç olay: Ormanda çürümüş ceset bulundu

Kahramanmaraş'ta ormanda ağaca asılı halde çürümüş erkek cesedi bulundu.

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Kentte 5 Nisan Mahallesi Kayabaşı mevkisindeki ormanda çalışan orman işçileri, ağaçta asılı çürümüş cesetle karşılaştı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağaçta asılı kişinin yaklaşık 1 ay önce öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ağaçtan indirilen erkek cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Kahramanmaraşta korkunç olay: Ormanda çürümüş ceset bulundu

Kahramanmaraş'ta ormanda çürümüş ceset bulundu
daha fazla video içinKahramanmaraş'ta ormanda çürümüş ceset bulundu
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#Orman#Ceset#Kahramanmaraş

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