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Haber Giriş: 18.01.2021 - 18:20 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Kafası pres makinesine sıkıştı

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Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Kafası pres makinesine sıkıştı
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Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi'nde mutfak eşyaları fabrikasında çalışan işçi, kafasını pres makinesine sıkıştırdı! İşçi M.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kavlaklı Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir metal mutfak eşyaları fabrikasında çalışan işçi M.D. (41) henüz bilinmeyen bir şekilde kafasını pres makinesine sıkıştırdı.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.D. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

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