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Kahramanmaraş'ta kahve zincirine saldırıda 4 gözaltı

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#Saldırı#Kahramanmaraş#Kahve Zinciri
Kahramanmaraşta kahve zincirine saldırıda 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 16:38

Kahramanmaraş'ta kahve zinciri şubesine pompalı tüfek ve taşla yapılan saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2'si 18 yaşından küçük 4 şüpheli, gözaltına alındı.

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Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin zemin katındaki kahve zinciri şubesine, dün akşam saatlerinde, 1'i maskeli 4 kişi önce pompalı tüfekle ateş açtı, ardından da taşladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinin camları kırılırken, saldırganlar da kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada saldırganların kimliklerini tespit etti.

Adresleri belirlenen 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. 2'si 18 yaşından küçük olan 4 kişinin herhangi bir örgüt bağlantısı tespit edilemezken, 2'sinin yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi 42 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırganlarının sorgularında kahve zincirinin Gazze’de soykırım yapan İsrail’e destek olması nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Saldırı#Kahramanmaraş#Kahve Zinciri

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