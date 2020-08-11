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Kadir GÜNEŞ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2020 - 23:28,Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

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Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Kahramanmaraş'ta geceleri pencereleri açık olan evlere girip hırsızlık yapan O.A. (22) ve Y.E. (22) polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleşen 7 hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede hırsızlığı, O.A. ve Y.E.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Ziynet eşyası, para ve cep telefonu çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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