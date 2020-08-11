Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleşen 7 hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede hırsızlığı, O.A. ve Y.E.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Ziynet eşyası, para ve cep telefonu çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.