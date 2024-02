Kahramanmaraş’ta ’havacılık’ ve ’uzay’ konusunda ortak girişim sözleşmesi imzalandı

Haberin Devamı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TUSAŞ Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ile davetlilerin katılımıyla gerçekleşen açılışın ardından heyet, Kahramanmaraş Ticaret Borsası’na geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, TUSAŞ’ın depremden hemen sonra 10 Nisan’da Kahramanmaraş’ta şirket kurumunu tamamladığını ve 10 ay gibi kısa bir sürede tesisin açılışını gerçekleştirdiğini söyledi.

"KAHRAMANMARAŞ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

Buluntu, şöyle devam etti:

"Bu, Kahramanmaraş için bir dönüm noktasıydı bir başlangıçtı, bir heyecandı. Bu yatırım emin olun ki Kahramanmaraş’ta sadece iş dünyasının değil Kahramanmaraş’ın her ferdinin ortak yatırımı olacak. İnşallah Kahramanmaraş artık çok daha teknolojik bir dönüşüme hazır hale gelecek ve bunun da sinyalleri zaten alınmaya başladı. Sizlerle beraber hazırlamış olduğumuz kümelenme projelerine şu an 1002’ün üzerinde savunma sanayi şirketine aynı zamanda yan yan tedarikçi olmak isteyen firmalarımız hazır ve bu şirketimizle beraber inşallah Kahramanmaraş tamamıyla belki yüzyılın felaketini yaşadı ama şu an yüzyılın dönüşünü de hep birlikte yaşayacağız ve şahitlik edeceğiz."

"DÜNYANIN HER YERİNDEN GIPTAYLA TAKİP EDİLEN BİR SEKTÖR"

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise açılışı yapılan tesisin uçak yapısallarını üreteceğini belirterek şunları söyledi:

"Yapılan ilk üretimler hem TUSAŞ’ın kendi milli platformları olan, adlarını sıklıkla basında sizlerin de takip ettiği, milli platformlarda kullanılacak uçak yapısalları olmakla beraber yine yurt dışından havacılık alanında faaliyet gösteren dünyanın çok büyük şirketlerine uçakların hava araçlarının komponentlerini üreteceği bir tesis oldu. Tabii gerek TUSAŞ gerek Kahramanmaraşlı sanayiciler, Kahramanmaraş’ın önde gelen insanları böyle bir başlangıcın Kahramanmaraş’a yakışır, daha anlamlandırılacak, daha projelere hazır olduğunu ve başlanması gerektiğini hissettiler ve bunu hissettirdiler. Bunu kabul ettirmek bunun için olması gereken her türlü süreci yürütmek adına fedakarca çalıştılar. Deprem illerinde Savunma sanayinde faaliyet gösteren firmalarımızın ayrı ayrı sorumluluk aldıkları ve çeşitli alt sistem komponent ya da bir araya gelerek oluşturdukları ortak ihtiyaçları üretmek üzere kurguladıkları bir takım üretim tesisleri var. Bugün Kahramanmaraş’ta bunun ilkini şehirlerimizden ilkinin açılışını yaptık. Biz, yerlilik oranında yüzde 80’leri yakaladık. Hemen hemen her ortam için platform üreten, özgün milli tasarımları kendi içindeki konpenetleriyle, faydalı yükleriyle, mühimmatlarıyla, ihtiyaç duyduğu tüm alt sistemleriyle yerli ve milli üreten bir sektör haline geldi savunma sanayi. Ve bu haliyle dünyanın her yerinden gıptayla ve merakla takip edilen bir sektör haline geldi."

Konuşmaların ardından TUSAŞ Başkanı Rafet Bozdoğan ve KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu arasında ortak girişim sözleşmesi imzalandı.