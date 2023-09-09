×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: 5 can kaybı

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Kamyon#Kahramanmaraş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 11:46

Kahramanmaraş'ta freninin boşaldığı öne sürülen kamyon, mezarlıkta cenaze namazı kılanların arasına daldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken ve yaralıların da olduğu bildirildi. Kahramanmaraş Valisi Ünlüer kaza sonrası son durumu aktarırken, '5 can kaybı, 25 yaralımız var.' dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş'ta kamyonun, cenaze namazı kılanların arasına daldığı kazayla ilgili şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde meydana geldi. Mezarlıkta freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, önündeki araçlara çarptıktan sonra cenaze namazı kılanların arasına daldı. Namaz için sat tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer şu an olay yerine seyir halinde olduğunu belirterek "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu." açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Kahramanmaraşta freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: 5 can kaybı

Haberin Devamı

BAKAN TUNÇ: KAZAYLA İLGİLİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş'ta kamyonun, cenaze namazı kılanların arasına daldığı kazayla ilgili şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Kamyon#Kahramanmaraş

BAKMADAN GEÇME!