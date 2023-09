Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: 5 can kaybı

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde meydana geldi. Mezarlıkta freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, önündeki araçlara çarptıktan sonra cenaze namazı kılanların arasına daldı. Namaz için sat tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer şu an olay yerine seyir halinde olduğunu belirterek "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu." açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

BAKAN TUNÇ: KAZAYLA İLGİLİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş'ta kamyonun, cenaze namazı kılanların arasına daldığı kazayla ilgili şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.