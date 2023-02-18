Kahramanmaraş'ta fay hattının geçtiği tarlalar ikiye bölündü

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda bina yıkılırken fay hattının geçtiği yol ve tarlalar ikiye bölündü. Pazarcık ilçesine Narlı köyünden geçen fay hattının kırılması sonucunda birçok tarlada derin yarıklar oluştu. Derinliği 2 metreyi bulunan ve kilometrelerce uzanan yarıklar dron ile görüntülendi. Çekilen görüntülerde fay hattının kırılmasından dolayı tarlalara ekilen ürünlerin zarar gördüğü gözlendi.

“DEPREMDEN DOLAYI TARLAMIZ HASAR GÖRDÜ”

Tarla sahibi Ömer Gönülalan, “Tarlada bulunan malımız bizim. Depremden dolayı tarlamız hasar gördü. Hasar tespiti yapılmasını istiyoruz. Hasarımız büyüktür. Fay hattı buradan geçti. Sarımsaklar kuruma seviyesine geldi. Sulama imkanımız zor. Zaten yarılmadan dolayı su kaybolmuş. 20 dönüm 40 ton malım var. Şu anda para da etmiyor” dedi.