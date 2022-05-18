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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

#Yangın#Kahramanmaraş#Fabrika
Kahramanmaraşta fabrika yangını

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

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Onikişubat ilçesinde Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale etti.

Kahramanmaraşta fabrika yangını

İtfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle yangının bitişik fabrikalara sıçramasının önüne geçildi. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
15 itfaiye aracının yaklaşık 2 saat süren mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.

Fabrikanın depo kısmında tonlarca pamuk balyası yanarak zarar gördü.

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#Yangın#Kahramanmaraş#Fabrika

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