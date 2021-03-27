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Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraşta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Irak uyruklu F.A.'nın (30) Kahramanmaraş'ta olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin peşine düşen ekipler, dün Sivricehüyük Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlediği operasyonla F.A.'yı saklandığı adreste yakalayarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan F.A., bugün adliyeye sevk edildi.

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