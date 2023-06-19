Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 21:31'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, bölgede de hissedildi.

AFAD: GELİŞMLERİ TAKİP EDİYORUZ

Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde saat 21.31’de 4.7 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.