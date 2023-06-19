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Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

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#Kahramanmaraş#Kahramanmaraş Deprem#Son Depremler
Son dakika... Kahramanmaraşta 4.7 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 21:41

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde saat 21.31’de 4.7 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 21:31'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, bölgede de hissedildi.

AFAD: GELİŞMLERİ TAKİP EDİYORUZ

Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde saat 21.31’de 4.7 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

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#Kahramanmaraş#Kahramanmaraş Deprem#Son Depremler

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