Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 21:31'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, bölgede de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-19
Saat:21:31:29 TSİ
Enlem:38.008 N
Boylam:36.576 E
Derinlik:7.1 km
Detay:https://t.co/ErOY9xJVar@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD: GELİŞMLERİ TAKİP EDİYORUZ
Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde saat 21.31’de 4.7 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.