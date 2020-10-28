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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 15:38 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta 29 Ekim kutlamaları başladı

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Kahramanmaraş'ta 29 Ekim kutlamaları başladı
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29 EKİM Cumhuriyet Bayramı, Kahramanmaraş'ta düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Kahramanmaraşta 29 Ekim kutlamaları başladı
Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören; Kahramanmaraş Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Fatih Canbulat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün sırasıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla, tören sona erdi.

Törene ayrıca Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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