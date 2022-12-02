Kahramanmaraş' ta sokak ortasında tartıştığı eşini bıçakla yaraladı

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Olay, Şeyh Adil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre V.T., şiddetli geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası H.M.T. ile caddede karşılaştı. Çift tartışmaya başladı ve H.M.T., eşini bıçakladı. O sırada olay yerine yakın olan polisler, H.M.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Sol koltuk altından adlığı bıçak darbesiyle yaralanan V.T. ise çağırılan ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruştura başlatıldı.