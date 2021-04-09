Kahramanmaraş Posta Kodu kaçtır? Kahramanmaraş ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodlarında bulunan ilk 2 basamak il kodunu simgeler. Bu kod aynı zamanda il plaka kodu ile de aynı olur.

Kahramanmaraş İl Posta Kodu

Kahramanmaraş ilinin plakası 46’dır. Bu kod Kahramanmaraş il posta kodunun ilk 2 hanesini oluşturur. Yani Kahramanmaraş ilinin posta kodu 46000’dır. Kahramanmaraş ilçelerinin posta kodları birbirinden farklıdır. İlçe posta kodları il posta kodu olan "46" numarasının yanına 3 basamaklı ilçe kodunun eklenmesi ile oluşturulur.

Kahramanmaraş İlçelerinin Posta Kodları

Ülkemizdeki her ilin posta kodu birbirinden farklıdır. Ayrıca aynı ilde bulunan ilçelerin de posta kodları farklı olmaktadır. Bu ilçelere dahil olan mahallelerin posta kodları dahil oldukları ilçe posta koduyla aynı olmaktadır. Kahramanmaraş ilinde 11 ilçe, 707 mahalle bulunur. Bu ilçelerin posta kodları farklıdır. Kahramanmaraş ilçelerinin posta kodları aşağıda sıralanmıştır.

Afşin Mahallesi - 46500

Andırın Mahallesi - 46400

Çağlıyancerit Mahallesi - 46770

Dulkadiroğlu Mahallesi - 46100

Ekinözü Mahallesi - 46360

Elbistan Mahallesi - 46390

Göksun Mahallesi - 46650

Nurhak Mahallesi - 46371

Onikişubat Mahallesi - 46050

Pazarcık Mahallesi - 46760

Türkoğlu Mahallesi - 46810

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