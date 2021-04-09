Kahramanmaraş Posta Kodu kaçtır? Kahramanmaraş ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodu herkes tarafından bilinmesi gereken numaralardır ve adreslerde sıklıkla kullanılırlar. Posta kodları 5 sayıdan meydana gelen numaralardır. Bu numaralar illere ve ilçelere özel verilen kodlardır. Kahramanmaraş ilinin ve Kahramanmaraş ilçelerinin posta kodları nelerdir? Kahramanmaraş ilinin bütün posta kodlarını derledik.
Posta kodlarında bulunan ilk 2 basamak il kodunu simgeler. Bu kod aynı zamanda il plaka kodu ile de aynı olur.
Kahramanmaraş İl Posta Kodu
Kahramanmaraş ilinin plakası 46’dır. Bu kod Kahramanmaraş il posta kodunun ilk 2 hanesini oluşturur. Yani Kahramanmaraş ilinin posta kodu 46000’dır. Kahramanmaraş ilçelerinin posta kodları birbirinden farklıdır. İlçe posta kodları il posta kodu olan "46" numarasının yanına 3 basamaklı ilçe kodunun eklenmesi ile oluşturulur.
Kahramanmaraş İlçelerinin Posta Kodları
Ülkemizdeki her ilin posta kodu birbirinden farklıdır. Ayrıca aynı ilde bulunan ilçelerin de posta kodları farklı olmaktadır. Bu ilçelere dahil olan mahallelerin posta kodları dahil oldukları ilçe posta koduyla aynı olmaktadır. Kahramanmaraş ilinde 11 ilçe, 707 mahalle bulunur. Bu ilçelerin posta kodları farklıdır. Kahramanmaraş ilçelerinin posta kodları aşağıda sıralanmıştır.
Afşin Mahallesi - 46500
Andırın Mahallesi - 46400
Çağlıyancerit Mahallesi - 46770
Dulkadiroğlu Mahallesi - 46100
Ekinözü Mahallesi - 46360
Elbistan Mahallesi - 46390
Göksun Mahallesi - 46650
Nurhak Mahallesi - 46371
Onikişubat Mahallesi - 46050
Pazarcık Mahallesi - 46760
Türkoğlu Mahallesi - 46810
Kripto Para Piyasaları için Bigpara