MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahramanmaraş Posta Kodu kaçtır? Kahramanmaraş ili ve ilçelerinin Posta Kodları
GeriGündem Kahramanmaraş Posta Kodu kaçtır? Kahramanmaraş ili ve ilçelerinin Posta Kodları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 09.04.2021 - 03:15 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş Posta Kodu kaçtır? Kahramanmaraş ili ve ilçelerinin Posta Kodları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahramanmaraş Posta Kodu kaçtır? Kahramanmaraş ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodu herkes tarafından bilinmesi gereken numaralardır ve adreslerde sıklıkla kullanılırlar. Posta kodları 5 sayıdan meydana gelen numaralardır. Bu numaralar illere ve ilçelere özel verilen kodlardır. Kahramanmaraş ilinin ve Kahramanmaraş ilçelerinin posta kodları nelerdir? Kahramanmaraş ilinin bütün posta kodlarını derledik.

Posta kodlarında bulunan ilk 2 basamak il kodunu simgeler. Bu kod aynı zamanda il plaka kodu ile de aynı olur.

 Kahramanmaraş İl Posta Kodu

 Kahramanmaraş ilinin plakası 46’dır. Bu kod Kahramanmaraş il posta kodunun ilk 2 hanesini oluşturur. Yani Kahramanmaraş ilinin posta kodu 46000’dır. Kahramanmaraş ilçelerinin posta kodları birbirinden farklıdır. İlçe posta kodları il posta kodu olan "46" numarasının yanına 3 basamaklı ilçe kodunun eklenmesi ile oluşturulur.

 Kahramanmaraş İlçelerinin Posta Kodları

 Ülkemizdeki her ilin posta kodu birbirinden farklıdır. Ayrıca aynı ilde bulunan ilçelerin de posta kodları farklı olmaktadır. Bu ilçelere dahil olan mahallelerin posta kodları dahil oldukları ilçe posta koduyla aynı olmaktadır. Kahramanmaraş ilinde 11 ilçe, 707 mahalle bulunur. Bu ilçelerin posta kodları farklıdır. Kahramanmaraş ilçelerinin posta kodları aşağıda sıralanmıştır.

 Afşin Mahallesi - 46500

 Andırın Mahallesi - 46400

 Çağlıyancerit Mahallesi - 46770

 Dulkadiroğlu Mahallesi - 46100

 Ekinözü Mahallesi - 46360

 Elbistan Mahallesi - 46390

 Göksun Mahallesi - 46650

 Nurhak Mahallesi - 46371

 Onikişubat Mahallesi - 46050

 Pazarcık Mahallesi - 46760

 Türkoğlu Mahallesi - 46810

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi