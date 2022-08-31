Kahramanların torunlarıyla buluştu

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, etkinliklere katılan isimleri sosyal medya hesabından paylaştı. Doğan Twitter hesabından, “Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinliklerine Cumhurbaşkanımızın davetiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dayısının torunu Feyzullah Aldırma, Celal Bayar’ın torunu Akile Gürsoy, Fevzi Çakmak’ın kardeşinin torunu Fatmanur Çakmak, Mehmet A. Ersoy’un torunu Selma Argon, Halide E. Adıvar’ın torunu Ömer Sayar, Yörük Ali’nin torunu Şemsinur Yörök, Sütçü İmam’ın torunu Yaşar Türkkorur, Seyit Onbaşı’nın torunları Şaban Çabuk ve Bayram Özçetin, Milli Mücadele Komutanları Kâzım Karabekir’in torunu İclal Cankorel, Ahmet Tınaz’ın yakını Emine Darende, İzzettin Çalışlar’ın torunu İzzettin Çalışlar, Kâzım Orbay’ın torunu Murat Ünlütürk, M. Haydar Muğlalı’nın torununun oğlu Oğuz İşiten, Cemil Cahit Toydemir’in yakını Ahmet Bezmen, Kâzım Inanç’ın yakını Arslan Utku, M. Nihat Anılmış’ın torunu Semra Akgün, Ömer H. Bıyıktay’ın torunu Süleyman Söylemezoğlu, Mehmet Sıtkı Üke’nin torunu Sıtkı Üke, Osman Zati Korol’un torunu Hatice Akyar, Mehmet Hulusi Conk’un torunu Nüket Conk, Halit Akmansu’nun torunu Müge Akmansu, Şükrü N. Gökberk’in torunu Nilüfer Tapan ve aileleri de iştirak ediyor” paylaşımı yaptı.