Kahraman evlatlarımızı uğurladık... Türkiye sizi unutmayacak

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HAKKINI HELAL ET OĞLUM...

* Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen’in cenazesi memleketi Aksaray’da babaevi önünde helallik alınmasının ardından tören için Ulu Cami’ye götürüldü. Törene Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile protokol üyeleri ve binlerce kişi katıldı. Delen’in birliğinden gelen askerlerin de katıldığı törende baba Bayram Delen, “Sen benim babamdın, hakkını helal et” diyerek oğlunun tabutuna sarıldı. Oğlu ile son olarak şehit olduğu gün konuşan anne Zeynep Delen de tabuta sarılıp, “Koçum, seni böyle mi görecektim” deyip, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 8 aylık hamile kız kardeşi Büşra Aslan kardeşinin fotoğrafını öpüp, ağladı. 4 kardeşi bulunan şehidin kardeşlerinden Okan Delen de törende ağabeyinin asker şapkasını taktı. Şehit Delen’in cenazesi Aksaray Şehitliği’nde toprağa verildi.





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KARDEŞTEN DİK DURUŞ

* Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur’un cenazesi memleketi Niğde’de dün sabah önce İlhanlı Mahallesi’ndeki babaevinin önüne götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Himmetli Köyü’nde tören düzenlendi. Törende şehidin babası Cuma Batur, annesi Hatice Batur, kardeşi Cebrail Batur ve yakınları güçlükle ayakta durabildi. Şehit Batur’un kardeşi Cebrail Batur, ağabeyinin askeri kamuflaj montunu giyip, “Ağlamayacağım, dik duracağım” dedi. Anne Hatice Batur, “Kuzum seni böyle mi görecektim?” diyerek feryat etti. Şehit Batur’un cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

SİLAH ARKADAŞLARINI BIRAKMADI

* Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu için Giresun’un Görele ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Alanı dolduran binler, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı attı, tekbir getirdi. Köroğlu’nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Çatakkırı köyünde dualarla toprağa verildi. Ahmet Köroğlu’nun şehit olmadan 2 gün önce askeri sözleşmesini yenilediği belirtildi.

17 OCAK YAŞ GÜNÜYDÜ









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* Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, hain saldırı olmasa 17 Ocak’ta 23. doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu. Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki cenaze töreninde şehidin annesi Dürdane Gülmez, babası Hasan Gülmez ve 7 kardeşini yetkililer teselli etmeye çalıştı. İl Müftüsü Abdurrahman Kotan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası helallik alındı. Gülmez’in 17 Ocak günü 23’üncü doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze törenine şehidin Libya’da görev yapan kardeşi Piyade Uzman Çavuş Adem Gülmez de katıldı. Silah arkadaşlarının omuzlarına alınan şehit Gülmez’in naaşı dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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ŞEHİDİME DUA EDİN









* Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin için dün Eskişehir’deki Reşadiye Camisi’nde tören düzenlendi. Şehidin ailesi Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ağabeyi Erdinç Evcin zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekerken, annesi Ferah Evcin ile ablası Ümmühan Evcin de zor anlar yaşadı. Emekli polis olan babası Nazif Evcin “Muhammed pırlanta gibi çocuktu. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Şehitlerimiz için dua edin” diyerek feryat etti. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninde, terörü lanetleyen sloganlar atıldı. İl Müftüsü Bekir Gerek’in kıldırdığı cenaze namazına Sağlık Bakanı Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yetkililer ve komutanlar da katıldı. Şehit Evcin’in cenazesi namazın ardından Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi’ne götürülüp toprağa verildi.

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İKİ AYDIR GÖREVDEYDİ









* Şehit Sözleşmeli Er Murat Atar için memleketi Ordu’nun İkizce ilçesindeki Merkez Camisi’nde tören düzenlendi. Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Vali Muammer Erol, yetkililer, komutanlar ve milletvekilleri de katıldı. Şehit Atar’ın annesi Selma Atar ve kardeşleri, duaların okunmasının ardından tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Atar’ın cenazesi, cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Bekâr olan şehit Atar’ın, 2 ay önce göreve başladığı belirtildi. Şehit Murat Atar’ın babası Vahip Atar’ın 2021 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.