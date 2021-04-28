Kahraman doktor

Bursa Uludağ Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Basut, geçen perşembe günü 20 yaşındaki genç kızın tükürük bezi tümörü ameliyatına girmeyi planladı. Ameliyattan bir gün önce gıda zehirlenmesi geçiren Prof. Dr. Basut, kendisini iyi hissettiği için ameliyata girme kararı aldı. Ancak Basut, ameliyat sırasında fenalaşınca kendisine serum takılmasını istedi. Ameliyatı yarım bırakamayan Basut, ayağına takılan serumla operasyona devam etti. Ameliyathanedeki bir hemşire, Prof. Dr. Basut’un operasyon sırasında ayağındaki serumla fotoğrafını çekti. Basut, fotoğrafı “Pandemi döneminde, tüm sağlık çalışanları gibi her türlü özveri ile çalışmaya devam ediyoruz ama yorulduk! Lütfen tüm kurallara uyalım, uyulmasına yardımcı olalım” notuyla sosyal medyada paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni alıp, başta Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz olmak üzere çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

‘KİMSE HASTASINI BIRAKMAZ’

Prof. Dr. Oğuz Basut, şunları söyledi: “Kendimi iyi hissediyordum ama ameliyat başladıktan sonra tansiyonumun düşmeye başladığını hissettim. Ameliyat zorlu bir ameliyattı. Farklı bir tümör ve genç bir kızımızdı. Yüz siniri de vardı işin içinde. Benim sorumluluğumda olan bir ameliyattı. Sorunsuz şekilde o ameliyatın bitmesi gerekiyordu. Aklıma o anda sıvı kaybımın tamamlanabileceği geldi. Ellerim meşgul olduğu için bir ekibe ayağımdan serum takmasını rica ettim. Ayağımdan serumu taktılar. Daha sonra kendime geldim ve ameliyata devam edebildim. Ameliyat sorunsuz tamamlandı. Zaten kendimi devam edemeyecek kadar kötü hissetseydim mutlaka ameliyatı bırakırdım. Benim yerimde hangi hekim olsa aynı şekilde ameliyata devam ederdi. Kimse hastasını orada bırakıp gitmezdi.”

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