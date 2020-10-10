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KARS (İHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

Kağızman’da bir kişinin öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı

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Kağızman’da bir kişinin öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı
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Kağızman’da bir kişinin öldürülmesi olayının zanlısı JASAT ekiplerince saklandığı yerde yakalandı.

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Y.Karagüney Köyü’nde 5 Temmuz 2020'de çıkan silahlı kavgada M. B'nin silahla öldürülmesi olayının firari zanlısı İ.B.’nin yakalanması için Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi çalışma başlattı.
JASAT ekiplerince yapılan çalışmaların ardından 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon’da İ.B. Y.Karagüney Köyü’nde kendi evinde yaptığı gizli bölmede saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan İ.B. Jandarma Komutanlığı’na getirildi. İ.B.’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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