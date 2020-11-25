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Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 15:42 | Son Güncelleme:

Kağıthane'deki kazada yola savrulan motosikletli yaralandı

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Kağıthane'deki kazada yola savrulan motosikletli yaralandı
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Kağıthane, D-100 Karayolu'nda otomobilin çarptığı öne sürülen motosikletli kaza yaptı. Yerde yatan yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırılırken D-100 Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kağıthanedeki kazada yola savrulan motosikletli yaralandı
Kaza, Okmeydanı D-100 Karayolu Mecidiyeköy istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir otomobil Kadir Çetinkaya'nın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü yere savruldu. Kazaya neden olan otomobil ise durmayarak yoluna devam etti. Kazayı görenler olay yerine polis ve ambulans çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yerde yatan yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan motosikletin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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