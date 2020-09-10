Kağıthane'de yasağa rağmen minibüsler doldu taştı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. Minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklanırken otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar ayakta yolcu alınırken metro ve tramvaylarda ise kapasitenin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu alınabileceğine karar verildi. Yasağa rağmen Kağıthane, İmrahor Caddesi'nde seyir halinde olan minibüslerin ayakta yolcu taşıdığı görüldü. Kapasitelerinin üzerinde yolcu alan minibüsler duraklara girerek daha fazla yolcu alması ise pes dedirtti. Görüntülendiklerini fark eden kimi minibüs şoförleri ise hızla yollarına devam etti.

OTOBÜS ŞOFÖRLERİ FAZLA YOLCUYU ALMIYOR, EK SEFER İSTİYORUZ

Yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar ayakta yolcu alması kararlaştırılan belediye ve halk otobüslerini kimi şoförleri ise durakta durmayarak yollarına devam ederken kimiyse otobüsüne yolcu aldı. Belediyeden ek sefer konulmasını talep eden Ebubekir Bakır, "Otobüslerde durum biraz vahim. Şoförler fazla yolcuyu almıyor. Belediyeden biraz anlayış istiyorum. Ek seferlerin konulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TOPLU TAŞIMADAKİ YOĞUNLUĞU GÖREN VATANDAŞ ÇAREYİ TAKSİYE BİNMEKTE BULDU

Sabah saatlerinde işine gitmek için toplu taşıma kullanmak isteyen kimi vatandaşlar ise otobüs ve minibüslere binemeyince çareyi taksilerde aradı. Boş takside bulamayan kadın taksideki müşterinin müsaade etmesiyle araca binerek beraber yolculuk yaptı.