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Kağıthane’de üzücü olay! Merdivenlerden 'annem' diye feryat ederek indi

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#Kağıthane#Polis#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 10:22

İstanbul Kağıthane’de yaşlı bir kadın, oğlu ve geliniyle kahvaltı yaptıktan sonra 2. kattaki dairesinin mutfak penceresinden aşağıya düştü. Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının oğlu ve gelininin, annelerini yerde kanlar içerisinde görünce yaşadıkları dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay, önceki hafta Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce eşini kaybettikten sonra dairesinde tek başına yaşamaya başlayan 83 yaşındaki Maile Potur, sabah saatlerinde oğlu Şenol ve gelini Banu Potur ile kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından kadının oğlu ve gelini üst kattaki dairelerine çıktı. Yaklaşık 2 dakika sonra Maile Potur, henüz bilinmeyen bir nedenle 2. kattaki mutfak penceresinden aşağıya düştü. Sesleri duyarak pencereden aşağıya bakan oğlu ve gelini, annelerini yerde kanlar içerisinde görünce dehşete kapıldı.

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ANNELERİNİ KANLAR İÇERİSİNDE GÖRÜNCE DEHŞETE DÜŞTÜLER

Panikle dairelerinden çıkan çift, binanın merdivenlerinden koşarak aşağıya indi. Zemin kata ulaşan annelerini hareketsiz şekilde bulan Şenol ve Banu Potur, feryat etti. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Maile Potur’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Kağıthane’de üzücü olay Merdivenlerden annem diye feryat ederek indi

Hemen ameliyata alınan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Çalışmalar çerçevesinde olay yeri inceleme ekipleri ise görüntüleme ve fotoğraflama yaptı. Olay yerinde toplanan delilleri ise incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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GELİNİ “ANNEM, ANNEM” DİYE FERYAT ETTİ

Olayın ardından kadının oğlu ve gelininin yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının sert bir şekilde yere düştüğü sesi duyuluyor. Ardından kadının oğlu ve gelini bağırıyor. Gelinin “anne” diye feryat ederek panikle merdivenlerden aşağıya iniyor. Oğlu ise zemin katın kapısına açarak kadının düştüğü yere giriyor.

Kağıthane’de üzücü olay Merdivenlerden annem diye feryat ederek indi
Dairelerinden çıkan bina sakinleri de sağlık ekiplerini arıyor. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri kadını sedyeyle ambulansa götürüyor.

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OĞLU VE GELİNİNİN İFADESİ ALINDI

Öte yandan olayla ilgili kadının oğlu ve gelininin emniyette ifadesi alındığı öğrenildi. Çiftin ifadesinde, alt katta annelerinin evinde kahvaltı yaptıklarını, kahvaltıdan sonra kendi evlerine çıktıkları yaklaşık 2 dakika sonra bir ses duyduklarını camdan kontrol ettiklerinde ise annelerini beton zeminde yerde gördüklerini ve sağlık ekiplerini aradıkları söylediği öğrenildi.

Kağıthane’de üzücü olay Merdivenlerden annem diye feryat ederek indi

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#Kağıthane#Polis#İstanbul

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