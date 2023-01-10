Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kağıthane'de sosyal medya cinayeti! Detaylar belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Kağıthane#İstanbul#Polis
Kağıthanede sosyal medya cinayeti Detaylar belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 10:08

İstanbul Kağıthane 4. Levent’te motosikletli gelen iki şahıstan birinin açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı cinayetin detayları ortaya çıktı. Ölen kişinin arkadaşının, arkadaşlık uygulamasından tanıştığı kişiyle küfürleşmesi sonucu olayın yaşandığı tespit edildi. Ayrıca olayda ölen kişinin kimliği belirlenirken, polis saldırganların peşine düştü.

Haberin Devamı

Kağıthane 4. Levent Emniyetevleri Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, sosyal medyadan bir şahısla tartıştığı iddia edilen Cihan Ö., (31) randevulaştıktan sonra akşam saatlerinde buluşma noktasına gelerek beklemeye başlamıştı. Bir süre burada bekleyen Cihan Ö.’ye motosikletle seyreden iki saldırgan tarafından silahla ateş açılmış, saldırı sonucu Cihan Ö. karnından ve kaval kemiğinden, arkadaşı göğsünden ve o esnada yoldan geçen Cihan H. (28) ise ayağından yaralanmıştı.

ÖLEN ŞAHSIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına almıştı. Ameliyata alınan Cihan Ö. ve Cihan H.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, üstünden kimlik çıkmadığı için belirlenemeyen kişi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Haberin Devamı

Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda ölen kişinin Cihan Ö.’nün randevu yerine birlikte geldiği arkadaşı Fahri Çelik (42) olduğunu tespit etti.

Kağıthanede sosyal medya cinayeti Detaylar belli oldu

ARKADAŞLIK UYGULAMASINDAN KÜFÜRLEŞMİŞLER

Öte yandan yaşanan olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Arkadaşıyla birlikte saldırıya uğrayan Cihan Ö.’nün arkadaşlık uygulamasından tanıştığı küfürleştiği şahısla randevulaştığı ve Cihan Ö.’nün arkadaşı Fahri Çelik ile birlikte olay yerine geldiği sonrasında ise motosikletli iki şahıs tarafından 5 el ateş edilerek silahlı saldırıya uğradığı bilgisine ulaşıldı.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

polis ekipleri, çevredeki görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığı olayla ilgili olarak ise kimliğini tespit ettiği saldırganı yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kağıthane#İstanbul#Polis

BAKMADAN GEÇME!

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı Sirke sürmek iyileştirir mi Hangi hastalıkların habercisi

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı? Sirke sürmek iyileştirir mi? Hangi hastalıkların habercisi?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı Tavuk suyunun sırrı ne Hasta çorbası nasıl olmalı Hepsini uzmanlara sorduk...

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı? Tavuk suyunun sırrı ne? 'Hasta çorbası' nasıl olmalı? Hepsini uzmanlara sorduk...

#Sağlık