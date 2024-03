Kağıthane'de servis şoförüne levyeli saldırı: Ölümden döndü! Dehşet anları kamerada

Haberin Devamı

Olay 18 Mart Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi Ulubaş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir tekstil firması çalışanlarını taşıyan, Zekeriya Manioğlu'nun kullandığı 34 LCN 424 plakalı servis minibüsü park halindeki otomobile çarptı. Kaza nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan otomobil sürücü birkaç dakika sonra yanında yaklaşık 15 kişi ile geri döndü. Olay yerine gelen gurup servis aracının içinde oturan Zekeriya Manioğlu'na saldırdı. Aracını hareket ettirerek saldırıdan kurtulmaya çalışan şoför park halindeki başka bir araca vurarak durdu. Saldırganlardan biri elindeki levye ile şoförün kafasına vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan servis şoförü Zekeriya Manioğlu'nu hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir gurubun servis minibüsüne saldırdığı görülüyor. Bu sırada hareket eden servis minibüsünün başka bir araca çarparak duruğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca, saldırganların servis minibüsünden inen yolculara da saldırdığı görülüyor.

"GÖZÜME LEVYE İLE VURDULAR, HASTANEDE KENDİME KELDİM"

Saldırıya uğrayan servis şoförü Zekeriya Manioğlu "Bir araca arkadan değdiğimi söyledi şoför, ben indim aşağı geçmiş olsun, fark etmedim ama arka tampon çamur içindeydi, çamura dahi değmemiş. Ben esnafım arabanda bir şey yok dedim. Böyle tartıştık, bağırıp çağırdı. Sakin ol dedim varsa bir şey bakarız kaza bu insan bile ölüyor dedim. Baktım çok yükseldi, 'Git lan işine, istiyorsan polis çağıralım' dedim. 'Lan' dememi küfür algılamış, on metre ileri gitti telefonu eline aldı, ben birilerini çağıracağını tahmin etmedim. Ben araca bindim personelleri bindirdim, içeri beş, altı kişi daldı birden bana vurmaya başladılar. Arkaya baktım en az on kişi daha geliyor, kapıyı kapattım hareket ettim ama bana sağlı sollu vurunca park etmiş bir araca vurdum. İndim o araçta sonradan öğrendim onlarınmış. Orada da on, on iki kişi daha olunca ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben tabi müdahale etmeye çalıştım ama on beş kişiye bir kişi ne yapabilir. Orada bilincim kaybolmuş, ambulans gelmiş kendimi hastanede buldum. Gözüme levye ile vurdular” dedi.