MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKağıthane'de rüzgar nedeniyle çatı uçtu
GeriGündem Kağıthane'de rüzgar nedeniyle çatı uçtu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Anıl UÇAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 16:39,Son Güncelleme:/

Kağıthane'de rüzgar nedeniyle çatı uçtu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kağıthane'de rüzgar nedeniyle çatı uçtu
Abone Olgoogle-news

KAĞITHANE'de şiddetli rüzgâr nedeniyle 4 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatı yan binanın üstüne doğru katlandı.

Saat 14.15 sıralarında Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi girişinde bulunan 4 katlı binanın çatısı yan binanın üstüne doğru uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. Güvenlik nedeniyle İsmet İnönü Caddesi'nin girişi şeritler ile trafiğe kapatıldı. Rüzgârın etkisi ile binanın giriş katında bulunan restoranın baca borusu ve çatıdan düşen bazı taşlar yola saçıldı. İtfaiye ekipleri çatıya çıkarak, yan katlanan çatıyı elektrik testere ile kesti. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir çalışmanın ardından cadde trafiğe açıldı.

"OLASI FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK"

Olay yerinde bulunan bina sahibi Ercan Erdoğan, "Sabah rüzgâr başladı. Belliydi. Çatı kalktı, indi. Hemen polisi aradık. Zabıta ve itfaiyeyi de bilgilendirdik. Rüzgâr çatıyı kaldırdı. Allah'tan caddeye doğru düşürmedi. Sağ tarafta bulunan binanın üstüne doğru düştü. Orada bulunan duvar engelledi. Bir faciadan kurtulmuş olduk. Rüzgâr durunca çatımızı yaptıracağız. Bu çatı üç kere düştü. Bunu demir yapı ile yaptırmamız lazım. Meydan açık olduğu için öyle yaptırmamız lazım" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle