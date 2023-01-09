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Kağıthane’de motosikletli saldırgan dehşeti! Sosyal medyadan tartıştığı şahsı beklerken silahlı saldırıya uğradı: 1 ölü, 2 yaralı

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#Kağıthane#Saldırı#Silah
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 20:43

Kağıthane’de motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polis ekipleri motosikletteki 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent Emniyetevleri Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Sosyal medyadan bir şahısla tartıştığı iddia edilen Cihan Ö., randevulaştıktan sonra akşam saatlerinde buluşma noktasına gelerek beklemeye başladı. Bir süre burada bekleyen Cihan Ö.’ye motosikletle seyreden iki saldırgan tarafından silahla ateş açıldı. Olayda Cihan Ö., o esnada yoldan geçen Cihan H. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Cihan Ö. ve Cihan H.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, üstünden kimlik çıkmadığı için belirlenemeyen kişi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Öte yandan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliğini tespit eden polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Kağıthane#Saldırı#Silah

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