Kağıthane'de korkunç olay: Otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Eyüpsultan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FKB 274 plakalı bir araç içerisinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede kafasından vurulmuş halde bulunan şahsın 40 yaşındaki Ozan Tanrıverdi isimli vatandaş olduğu öğrenildi. Şahsın dolandırıcılık gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, savcılık incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Öte yandan, polisin incelemesinde araç içinde silah bulunurken, araç ise çekici ile otoparka çekildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.