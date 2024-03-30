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Kağıthane'de korkunç kaza! Nurşah'tan acı haber

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#İstanbul#Kağıthane#Trafik Kazası
Kağıthanede korkunç kaza Nurşahtan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 10:51

İstanbul Kağıthane'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşıp elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Nurşah Kılınç (26) hayatını kaybetti.

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Kaza, önceki gün saat 18.15 sıralarında Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu AKOM önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemerburgaz'daki evine giden Nurşah Kılınç bilinmeyen bir nedenle kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bağlantı yolu ile Kağıthane sapağını ayıran bariyeri parçalayan otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Kılınç, diğer sürücülerin yardımıyla çıkarıldıktan sonra ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Nurşah Kılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Nurşah Kılınç'ın kullandığı otomobilin önce bariyere ardından elektrik direğine çarpması görülüyor. 

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Nurşah Kılınç için dün Kemerburgaz Merkez Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Baba Nuri Kılınç'ın taziyeleri kabul ettiği törene, genç kadının ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarının yanı sıra eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Nurşah Kılınç, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Kemerburgaz Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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#İstanbul#Kağıthane#Trafik Kazası

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