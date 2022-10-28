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Kağıthane'de kavgayı ayırmak isteyen zabıta memurları darbedildi

Güncelleme Tarihi:

#Kağıthane#Zabıta Memuru#Darp
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 10:41

Kağıthane'de, semt pazarı denetimi yapan zabıta memurları, trafikte yol verme nedeniyle tartışan sürücüleri ayırmak isterken darbedildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Sultan Selim Mahallesi Şahinler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen iki sürücü, yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Otomobillerden inenlerin de dahil olduğu tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Bu sırada semt pazarı denetimi yapan Kağıthane Belediyesi Zabıta ekiplerinden iki zabıta memuru, kavga eden tarafları ayırmak istedi. Kavga edenlerden bir grup, bu kez zabıta memurlarına saldırarak darbetti.

O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, birkaç kişinin zabıta memurunu tuttuğu, kavgaya karışanlardan birinin de zabıta memurunun kafasına defalarca vurduğu görülüyor.

 

 

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#Kağıthane#Zabıta Memuru#Darp

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