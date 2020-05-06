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DHA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 18:59,Son Güncelleme:

Kağıthane'de gecekondu alev alev yandı

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Kağıthane'de gecekondu alev alev yandı
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken yangın nedeniyle mahalleli sosyal mesafeyi  unuttu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mine Sokaktaki gecekonduda saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondudan alevlerin çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. 

Kağıthanede gecekondu alev alev yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayıp itfaiye ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.
Kağıthanede gecekondu alev alev yandı

Sokak sakini Hikmet Pınar, "Ben yarım saat önce burada oturuyordum. Baktık ki yanıyor. Ev boştu, ama tinerciler kalıyordu. Daha önce belediyeye ve sahibine söyledik. 5-6 aydır boş bu ev" diye konuştu.

 

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