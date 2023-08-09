Kağıthane'de dehşete düşüren görüntüler: 4 çocuğunu iple bağlayarak işkence yaptı! 'Pes' dedirten savunma

Haberin Devamı

İstanbul Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen korkunç olayda, tekstil işinde çalışan Yasir Cakacık (35), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi tarafından terk edildi. Eşini ve 4 çocuğunu bırakan kadın, Gaziantep’e ailesinin yanına yerleşti.

İPLE BAĞLAYARAK DÖVDÜ

Yasir Cakacık kendisini terk eden eşinden intikam almak için 4 çocuğuna işkence yaptı. 4 çocuğunu bir araya getiren baba, çocukları evin ortasında iple bağladı. Çocuklarına vurarak ağlattığı anları videoya kaydeden baba, o görüntüleri aile yakınlarına gönderdi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

İzleyenlerin içini acıtan görüntülerin ardından vicdansız baba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gözaltına alınan Yasir Cakacık, "Cebir şiddet veya hile kullanarak hürriyetten yoksun kılma" suçundan tutuklamaya sevk edildi.

Haberin Devamı

'PES' DEDİRTEN SAVUNMA

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan şüpheli "Bunu eşimi geri getirmek üzere yaptım. Çocuklarıma zarar vermek istemedim" savunmasında bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen adam, Metris Cezaevi'ne konuldu. Çocukların ise annesine teslim edildiği öğrenildi.