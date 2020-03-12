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Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2020 - 12:33,Son Güncelleme:/

Kağıthane'de dehşet! Saldırgan hem vurdu, hem sosyal medyadan yayınladı

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Kağıthane'de dehşet! Saldırgan hem vurdu, hem sosyal medyadan yayınladı
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İstanbul Kağıthane'de bir berber dükkanına giren silahlı saldırgan bir kişiyi vurdu. Saldırgan saldırı anını sosyal medyada yayınladı.

Görüntülerde saldırganın pompalı silahını çıkararak dükkan önünden içeriye girdiği görülüyor. İçeri giren saldırgan arkadaşı olduğu kişiyi vurduktan sonra tehditler savuruyor. Saldırgan uzaklaşma anını da sosyal medya hesabından yayınladı.
Saldırgan yakalanırken yaralı kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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