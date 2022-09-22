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Kağıthane'de dehşet anları... Aracını apartman önüne park ettiği için bayıltana kadar dövdüler

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#Kağıthane#Park Yeri Kavgası #Darp
Kağıthanede dehşet anları... Aracını apartman önüne park ettiği için bayıltana kadar dövdüler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 10:26

Kağıthane'de komşular arasında başlayan park yeri tartışması, sopalı kavgaya dönüştü. Apartmanlarının önüne araç park ettikleri gerekçesiyle, bir baba ve oğula saldıran bina sakinleri, sürücüyü bayıltana kadar darbetti. Akıl almaz park yeri kavgası sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde geçen 17 Eylül Cumartesi gece saatlerinde, bir baba oğul, oturdukları sitenin karşısındaki apartmanın önüne araçlarını park etti. Bina önündeki dubaları kaldırarak aracı park eden sürücüye, apartman sakinleri tepki gösterdi. Bu tepkiye rağmen araç kaldırılmayınca tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle binadan çıkan ve araçlarıyla gelen apartman sakinleri baba oğlu sopalarla saldırdı. Sürücü baygınlık geçirerek yere düşmesine rağmen tekme darbeleriyle dövüldü. Park yeri kavgası çevredeki insanların müdahalesiyle sona erdi.

Kağıthanede dehşet anları... Aracını apartman önüne park ettiği için bayıltana kadar dövdüler

Yaşanan tartışma ile baba ve oğlunun darp edilmesi sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bina sakinlerinin araçlarını park eden baba oğul ile tartıştığı görülüyor. Tartışmanın büyümesiyle apartman sakinlerinin baba oğlunu sopalarla darbettiği görülüyor.

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#Kağıthane#Park Yeri Kavgası #Darp

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