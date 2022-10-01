Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kağıthane’de aynı apartmana art arda iki kere girdi: Ne bulduysa çaldı

Güncelleme Tarihi:

#Hırsızlık#Apartman#Kağıthane
Kağıthane’de aynı apartmana art arda iki kere girdi: Ne bulduysa çaldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 09:56

Kağıthane'de plastik kart ile açtığı apartman kapısından içeriye giren hırsız, daireleri tek tek dolaşarak aldıklarını dışarı çıkardı. Ardından ikinci defa aynı apartmana giren hırsız, ne bulduysa pazar çantasına doldurarak çaldı.

Haberin Devamı

Gürsel Mahallesi Doğandere Sokak'ta geçen hafta bir apartmanı gözüne kestiren şüpheli, binanın dış kapısını plastik kart ile açarak içeri girdi. Önce seçtiği malzemeleri tek tek çalarak dışarı çıkardı. Ardından yine aynı apartmana giren hırsız, bu sefer malzeme ayırt etmeksizin ayakkabı, çanta ne bulduysa pazar çantasına doldurarak çaldı.

Kağıthane’de aynı apartmana art arda iki kere girdi: Ne bulduysa çaldı

NE BULDUYSA ÇALDI

Şüphelinin apartmana girmesi ve topladığı malzemelerle dışarı çıkması, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, plastik kart ile bina kapısını açan şüpheli, binayı dolaşarak beğendiği malzemeleri alarak dışarı çıkıyor. Daha sonra yine binaya gelen kişi, bu sefer ayırt etmeksizin içeride ne bulduysa pazar çantasına doldurarak götürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırsızlık#Apartman#Kağıthane

BAKMADAN GEÇME!

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik
Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota
17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut

BAKMADAN GEÇME!

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik
Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota
17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

17 ilde eşzamanlı temel atılacak: İşte sosyal konutlar

#Sosyal Konut