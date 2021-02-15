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Gündem
Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Kağıthane'de araçlar kaydı; Tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı

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Kağıthane'de araçlar kaydı; Tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı
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KAĞITHANE'de karlı kaplı ara sokaklarda önce araçlar kaydı, daha sonra tuzlama çalışmaları için tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı.

Kağıthanede araçlar kaydı; Tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı
Kağıthane'de kar yağışı ara sokakları karla kapladı. Nurtepe Mahallesi'nde bulunan yokuşta aracın biri yana doğru kaydı. Çevrede bulunanların yardımıyla araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini sağladı, araç kaza yapmadan yoluna devam etti. 

Kağıthane'de  başka bir ara sokakta yokuştan önce araçlar kaydı. Araçlar çevrede bulunanların yardımıyla yine kaza yapmadan yoluna devam etti. Daha sonra aynı yokuşa gelen tuz dolu kamyonet karla kaplı yolda kaldı. Bir süre yokuşu çıkmaya çalışan kamyonet daha sonra beklemeye başladı. Çevredeki evlerden bulunan küreklerle, kamyonda bulunan tuz yola döküldü. Kamyonet kaplı yoldan kurtuldu.  

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