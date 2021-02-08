Kağıthane’de 7 bin 392 sokak hayvanının tedavi ve muayenesi yapıldı

Belediye ekipleri sokak hayvanlarını kışın soğuğundan, yazın sıcağından korumak adına 671 adet yeni kedi ve köpek evleri konumlandırırken her gün 250 farklı besleme noktasına mama ve su bırakıyor. Ayrıca 2256 hayvansevere mama desteğinde bulunuldu. Türkiye’de çok az belediyede var olan Hayvan Ambulansı da tam donanımlı hale getirildi.

Belediye'ye bağlı veterinerlik ekipleri 18 ayda sokak hayvanlarının 7 bin 392'sini tedavi ve muayene, 1.821’ini kısırlaştırma ve numaralandırma, 5 bin 348’ini kuduza karşı aşılama yaptı. Muayene ve tedavisi tamamlanan tüm sokak hayvanlarını yeniden yaşadığı doğal ortamına geri bırakırken, 96’sı sahiplendirildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin hayvanseverlere, Kağıthane'ye tam teşekküllü bir hayvan rehabilitasyon merkezinin yapılacağı müjdesini verdi. Başkan Öztekin 'Can Dostlar Ofisi' adını alacak yeni rehabilitasyon merkezinin yerinin Arıcılar Mevkii olacağını söyledi. Proje taslağı tamamlanan Can Dostlar Ofisi, yakında temeli atılıp yıl içinde hizmete sunulacak.