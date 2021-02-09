MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKağıthane'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü
GeriGündem Kağıthane'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

Kağıthane'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kağıthane'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü
Abone Olgoogle-news

Kağıthane'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen 47 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. 

Olay, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Akademi Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında oturan 47 yaşındaki Güner Tekin isimli kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine bina önüne gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerini yaya trafiğine kapatarak çalışma yaptı. İncelemenin ardından Tekin'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle