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Kağıthane'de 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daire alev alev yandı: 3 kişi dumandan etkilendi

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#Kağıthane#Yangın#Bina
Kağıthanede 4 katlı binanın 3üncü katındaki daire alev alev yandı: 3 kişi dumandan etkilendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 04:22

Kağıthane'de, 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Yangın, saat 02.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi Evliya Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın 3'üncü katında bulunan dairenin elektrik tesisatında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları dışarı çıkarırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesi yapılan 3 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası dairede büyük çapta hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kağıthane#Yangın#Bina

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