Kaftanlara tütülere ‘köprü altı kurutma’

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Ankara’da haziran ayında yaşanan ve kentin bazı noktalarında baskınlarına neden olan sağanak yağmurdan etkilenen yerler arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin (ADOB) Ulus’taki binası da bulunuyordu. ADOB ek binasının bodrum katı sular altında kalmıştı.

HAREM’İN KOSTÜMLERİ

Su baskını sonrasında ADOB Genel Müdürlüğü ek hizmet binasında temizleme çalışmaları yapıldı. Önce suyun tahliyesi sağlandı, sonra hasar tespit çalışmalarına başlandı.

PASLI ASKILARDA

ADOB, 2022-2023 sezonunda Harem’den Don Kişot’a kadar çok sayıda eseri sahneye koydu. Su baskınının ardından bu eserlerde dansçıların giydiği yüzlerce dönemsel kostümün de temizlenerek kurumaya bırakıldığı ortaya çıktı. ADOB’un temizlenen kostümleri kurutma tekniği dikkat çekti. Padişah kaftanlarından balerin tütülerine kadar çok sayıda özel kostüm ek binanın otoparkında kurumaya bırakıldı. Kostümler otoparkın bir duvarını oluşturan, sıvaları dökük, Ulus-Sıhhiye üstgeçit yol köprüsünün altında ve paslı askılarda kuruyor.

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‘MODERN DANS’IN AYAKKABILARI KAYIP

ADOB koreograflarından İhsan Bengier, sosyal medya hesabında görüntüleri şu sözlerle paylaştı: “Ankara DOB’un bütün salonları su kapladı. Kostümler ve belgelerin bir kısmı perişan oldu. Hasar tespiti yapılamıyor. Ankara Çayı’nın yanlış ıslahı ve DOB yeni ek binasının akıldışı olarak çay yatağının altına yapılması bu duruma neden oldu. Motorlar suyu tahliye edemedi. Maalesef marangozhane, demir atölyesi de felaket. Modern Dans Topluluğu’nun kostümleri, temsillerde giyilen ayakkabılar yok. Senelerdir ‘Geliyorum’ dedi, 1992’de bir kere daha olmuş ve bütün DOB arşivi yok olmuştu.”