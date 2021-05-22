Kaftancıoğlu’na zorla getirilme kararı çıktı

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında, Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarını çektiği iddiasıyla dava açılmış, Canan Kaftancıoğlu da attığı tweet’lerle ilçe başkanına sahip çıkmıştı. Bu gelişme üzerine Canan Kaftancıoğlu’na suç işlemeye tahrik ile suçu ve suçluyu övme suçlarından 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Fahrettin Altun’un avukatları ile Canan Kaftancıoğlu’nun avukatı katıldı. Hâkim, Suat Özçağdaş’a açılan davanın birleştirme için incelenmesine ve duruşmaya mazeretsiz katılmayan Kaftancıoğlu’nun bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara