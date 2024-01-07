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Kafes-29 operasyonu böyle başladı

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#Emre Duran#Büşra Polat#Kafes-29 Operasyonu
Kafes-29 operasyonu böyle başladı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 07:00

Büşra Polat’ın öldürüldüğü gece, polisle çatışıp gözaltına alınanlar arasında, seçim öncesi CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın önünde ateş açan Emre Duran da vardı. Duran’ın gözaltına alınmasının hemen ardından, polis her iki çeteye Kafes-29 operasyonu düzenledi.

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İSTANBUL Sultangazi, 75. Yıl Heykel Parkı önünde 30 Aralık 2023 günü seyir halindeki 34 RB 8900 ve 34 CRT 604 plakalı otomobillerin içindeki şüpheliler karşılıklı olarak birbirlerine Kalaşnikof tüfeklerle ateş açtı. Bu sırada Büşra Polat (15) da ailesiyle birlikte otomobilleriyle geçerken, bir mermi Büşra’yı öldürdü. 2 Ocak 2024 günü saat 02.15 sıralarında, Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil ekip çevresindeki sokakları dolaşmaya başladı. 7-8 kişi polis aracını yaylım ateşine tutunca, çatışma çıktı.

Polisler ara sokaklarda devriye gezmeye başlamıştı. Dur ihtarı yapılan, içerisinde 5 kişinin olduğu 34 HTK 236 plakalı beyaz renkli bir Audi otomobil hızla kaçmaya başladı. Otomobili, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sıkıştırarak durdurdu. Otomobilde 5 kişi bulunuyordu.

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OTOMOBİLDEKİ TANIDIK İSİM

Otomobildekilerden biri, “Arap Emrah” olarak bilinen Emrah Sever’in adamlarından Emre Duran’dı. Emre Duran’ın (24) ikisi cinayet, sayısız suçtan sabıkası vardı. Ancak onu Türkiye kamuoyuna tanıtan sabıkası, 6 Nisan günü saat 04.00 sıralarında CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın önünde havaya ateş açmasıydı. Bu olaydan bir ay sonra yakalanmış ve tutuklanmıştı. Emre Duran, 9 ay hapis cezası aldıktan sonra ise serbest bırakılmıştı.

OPERASYON ÖNE ÇEKİLDİ

Büşra Polat’ın öldüğü çatışma ile Emre Duran ve beraberindekilerin polisle çatışmaya girmeleri, Kafes-29 operasyonun hemen yapılmasına yol açtı. Böylece iki rakip çete için, İstanbul merkezli 7 ilde baskınlar yapıldı ve 61 kişi gözaltına alındı.

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#Emre Duran#Büşra Polat#Kafes-29 Operasyonu

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