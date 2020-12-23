Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? Kafeler 15 Ocak'ta açılacak iddiası gündemde! İşte son durum

Kafeler, restoranlar ve lokantalarla ilgili gelişmeler son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler kapsamında gündeme getirilen lokantalar ve restoranlar hakkında çalışma saatleri yürürlüğe girerek 10.00-20.00 saatlerinde paket servisi şeklinde hizmet vermeye başladı. Ancak kafelerin ve restoranların açılacağı tarihle ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafelerin 15 Ocak'ta açılacağı iddiası gündemde yer alırken, konu ile ilgili henüz İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama gelmedi. Koronavirüs vaka sayısının durumuna göre, kafe, restoran ve lokantaların durumunun netleşmesi bekleniyor.

KAFE, RESTORAN VE LOKANTALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.