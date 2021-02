Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak, açılacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan kısıtlamalar için 'gevşeme' mesajı

Kafe, restoran ve lokantaların durumu son gelişmeler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Normalleşme takvimi iddialarının öne sürülmesiyle işletme sahipleri başta olmak üzere, vatandaşlar da kafelerin açılış tarihine odaklandı. Kısıtlamalarla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmenin mümkün olabileceğini bildirdi. Koca, 1-2 hafta içerisinde kararın Bilim Kurulu çalışmalarıyla açıklanacağı sözlerine ekledi.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde birlikte gerçekleşen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koca, kısıtlamalara yönelik sorulan soruya şu yanıtı verdi;

Vakanın seyri bunu belirleyecek. Ama marttan itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Bölgesel veya il bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir.

Öte yandan mutasyon virüse de değinen Koca, istenilen düşüş sağlanırsa, kısıtlamaların hafifletileceğini bildirdi. Koca, "Mutasyonların varlığı kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor. İstediğimiz düşüşü yakalarsak kısıtlamaların yine elbette tedbirler eşliğinde hafifletilmesi en önemli gündemimiz." dedi.

RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Henüz restoranların, kafelerin ve lokantaların ne zaman açılacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan vaka sayısını işaret etmişti.

1 Şubat akşamı gerçekleştirilen Kabine toplantısında alınan kararlar gereği kısa süre içerisinde esnafa yönelik kısıtlamaların gevşetileceği belirtildi. Erdoğan, "Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. İlhan, ülkede mutasyonlu virüsün görülmesiyle yeni kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin, "'Farklı kısıtlamalar olabilir mi' bunu düşünmek gerekiyor. Mutasyonun yoğun olduğu yerler varsa bu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir elbet; ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü Türkiye'nin her yerinde var. Bir ilçede, bir mahallede görülmüş olsa oranın karantina altına alınması söz konusu olabilir; ama bu vatandaşlarımız içinde tedavileri evlerde ve hastanelerde sürenler var. Zor bir dönemden geçiyoruz, bazı esnaf grubumuz zorlanıyor, insanlarımız evde kalmaktan sıkıldı; ama şimdi kısıtlamaları gevşetmenin zamanı değil, hepimizin de şahit olduğu üzere. Kurallara uymazsak mutant virüsün her ilde yayılımı söz konusu olur" ifadesini kullandı.