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Kafe çıkışı kanlı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Şuayip Alkan#İstanbul#Saldırı
Kafe çıkışı kanlı saldırı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 07:00

İSTANBUL Beylikdüzü’nde Şuayip Alkan (28) ve İdil B.’nin (25) de arasında bulunduğu 4 kişilik arkadaş grubu önceki akşam Barış Mahallesi’ndeki bir kafeye gitti.

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Buradan saat 23.00’de çıkan grup, kafenin önünde ciplerine bindikleri sırada motosikletli iki kişi cipin yanına geldi. Motosiklette arkada oturan kişi, Şuayip Alkan’ı hedef alarak peş peşe ateş açtı. Saldırganlar kaçarken yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Şuayip Alkan ve İdil B. hastaneye götürüldü. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Alkan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İdil B. ise ameliyata alındı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Yapılan ilk incelemede saldırganların, saldırıdan yarım saat önce olay yeri bölgesine gelerek keşif yaptıkları anlaşıldı. 

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#Şuayip Alkan#İstanbul#Saldırı

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