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Kafatası bulundu, adli tıp inceleyecek

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#Korhan Berzeg#Gönen#Balıkesir
Kafatası bulundu, adli tıp inceleyecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 07:00

BALIKESİR’in Gönen ilçesinde kaybolduktan 312 gün sonra bulunan kemik parçalarının, kızından alınan DNA örneği ile eşleşmesiyle öldüğü kesinleşen ekonomist Prof. Dr. Korhan Berzeg’in (84) kesin ölüm nedeni, adli tıptaki incelemenin ardından belli olacak.

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Bu inceleme ise 2-3 hafta sürecek. Öte yandan ekipler arama çalışmalarına devam ediyor. Suyun akış yönüne doğru dere boyunda yapılan aramalarda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın kadavra arama köpeği ‘Duman’ tarafından, Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu. Kütük altında ve çalılıkların arasında bulunan kafatası parçası ile kemiklerin, DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenilirken, arama çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

SIRTLAN ÜREME ALANI

Bölgenin aynı zamanda sırtlanların üreme alanı olduğu belirtildi. Armutlu Mahallesi’nde 10 yaşından beri çobanlık yaptığını belirten Özcan Çakar (71), yabani hayvanların mahallenin içine kadar geldiğini söyleyerek, “Bu adam çok uzaklara gidemez, zaten gitmezdi. Buralarda çakal, kurt, domuz, sırtlan, ayı var. Sırtlan, insan yiyen bir hayvan. Tek kafasını yer insanın. Çok fena bir hayvandır. Buralarda var, gündüz bağırıyor. Bunlar her yerde gezer. Sırtlan, ayı, bunlar yolda insan gördü mü saldırır” dedi.

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#Korhan Berzeg#Gönen#Balıkesir

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