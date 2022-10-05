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Kafa kafaya çarpıştılar: Dede-torun öldü 4 kişi yaralandı

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#Muğla#Seydikemer#Kaza
Kafa kafaya çarpıştılar: Dede-torun öldü 4 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 07:00

Muğla’nın Seydikemer ilçesinden Kaş’a doğru giden Turgut Ç. (52) yönetimindeki minibüs ile Durali Erdil’in (62) kullandığı otomobil, önceki gün 16.00 sıralarında D-400 karayolu Yeşilköy Mahallesi geçişinde kafa kafaya çarpıştı.

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Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, ters dönüp şarampolden yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Durali Erdil’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde bulunan Durali Erdil'in torunları Elif Yade Erdil (8) ve Miray Erdil (2) ile minibüs sürücüsü Turgut Ç. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan İngiliz turistler Staurt S. (60) ile eşi Jacoeline S. (56) ise yaralandı. İlk müdahale sonrası yaralılar, sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Miray Erdil de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GEZMEYE ÇIKARMIŞ

Öte yandan Durali Erdil’in, oğlu Mehmet Erdil’in çocukları olan Elif Yade ve Miray’ı, Yeşilköy Mahallesi’ne gezmeye götürdüğü öğrenildi.

 

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#Muğla#Seydikemer#Kaza

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