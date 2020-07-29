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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 01:51,Son Güncelleme:

Kafa kafaya çarpıştılar! 5 yaralı

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Kafa kafaya çarpıştılar! 5 yaralı
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Kahramanmaraş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü Filistin uyruklu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Göksun istikametine giden Cuma Yaznur (44) yönetimindeki 33 ZH 052 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İbrahim E. yönetimindeki 38 ADM 890 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada araçlarda bulunan Cuma Yaznur, Selin Yaznur (11) ile Filistin uyruklu Natali Ajur (13), Nahawand Ajur (25) ve Ayda Yousıf Ajur (42) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Selin Yaznur ile Ayda Yousıf Ajur'un hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Kafa kafaya çarpıştılar 5 yaralı

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